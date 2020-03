Ein Entertainer hat vermutlich bei sieben Auftritten in Westendorf, Gerlos und Sölden das Coronavirus verbreitet - er wurde am Samstag positiv getestet. Sollte sich jemand zu den veröffentlichten Terminen in den jeweiligen Lokalitäten aufgehalten haben und bei sich selbst oder im eigenen Umfeld seit dem 28. Februar Symptome festgestellt haben, gilt es, sich an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft zu wenden.