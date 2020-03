Ganze Straßen für den Verkehr sperren und den Fußgängern in der Coronavirus-Krise auf diese Weise mehr Platz überlassen? Derartige Gedankenspiele gab Wiens Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) am Sonntag via Twitter preis. Auf große Gegenliebe beim Koalitionspartner SPÖ dürften die Pläne allerdings nicht recht stoßen.