Angesichts fehlender Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft durch die Maßnahmen in der Corona-Krise dringt die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) darauf, dass auch Asylwerber rasch dort arbeiten können. Zusammen mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) wolle sie erreichen, Asylwerbern mit einem Beschäftigungsverbot kurzfristig eine Arbeitsaufnahme in der Landwirtschaft zu ermöglichen, sagte Klöckner am Sonntag.