Kelvin spielt seit 2009 für den SK Rapid. Heuer hatte er eine richtig gute Saison. In 19 Spielen traf er dreimal. Aber auch abseits des Spielfeldes scheint er sich mit seiner neuen Rolle im Bundesheer gut zurechzufinden. Er arbeitet in einem großen Zentrallager des Handelskonzens REWE (u.a. BILLA, Merkur) in Wiener Neudorf und sorgt dafür, dass die österreichischen Bürger keine Engpässe bei den Lebensmitteln haben.