Ostergottesdienste finden in leeren Kirchen statt

Trost in den Gotteshäusern werden die Italiener nicht einmal zu Ostern suchen können. Das Innenministerium hat am Sonntag verfügt, dass an den Gottesdiensten in der Karwoche und an den Osterfesttagen nur die für den Ablauf nötigen Personen - also Priester und Techniker für Gottesdienst-Übertragungen - teilnehmen dürfen. Die Messen werden also in leeren Kirchen stattfinden.