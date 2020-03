In Saudi-Arabien haben die Behörden mehr als fünf Millionen illegal gehortete Atemschutzmasken beschlagnahmt. In Hail stellte das Handelsministerium am Sonntag rund 1,2 Millionen Masken sicher. Weitere rund vier Millionen Masken waren am Mittwoch wegen Verstoßes gegen Handelsbestimmungen in Dschedda beschlagnahmt worden.