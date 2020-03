Die Coronakrise führt uns vor Augen, wie zerbrechlich unser System geworden ist. Die Abhängigkeit von anderen führt aktuell zu Lieferengpässen, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. So absurd es klingt, aber die Jagd nach Klopapier spiegelt genau das wieder, wovor wir uns am meisten fürchten: Dass unsere Versorgung nicht mehr funktionieren könnte. Auch andere Konsumgüter werden gehamstert. Was gehamstert wird, hängt dabei von der Kultur ab: Die Amerikaner kaufen mehr Waffen, die Franzosen Rotwein und die Österreicher und die Deutschen offenbar Klopapier. Natürlich stehen auch Nahrungsmittel weit oben auf der Einkaufsliste. Denn die meisten von uns können sich nicht mehr selbst versorgen und sind abhängig davon, was es im Supermarkt zu kaufen gibt. Der Selbstversorgungsgrad in Vorarlberg bei Gemüse etwa liegt bei mageren sieben Prozent, bei Kartoffeln bei acht Prozent.