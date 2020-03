Die Musikschule nimmt hier eine Vorreiterrolle in Niederösterreich ein, ist sie doch die erste mit diesem virtuellen Angebot. „Pädagogische Visionen und neue Unterrichtskonzepte, im Spannungsfeld sozialer Isolation aber auch neuer gesellschaftlicher Möglichkeiten, waren letztendlich die Ausgangslage für eine neue digitale Wirklichkeit, die wir in kurzer Zeit umsetzen konnten und in naher Zukunft leben werden. Keine leichte Aufgabe, die im Team der Musik- und Kunstschule zu lösen war“, so Direktor Alfred Kellner. Nun gilt es dieses virtuelle Klassenzimmer allen Schülern und auch Lehrern zu öffnen. „Wir wollen aus der Zahlenkombinationen von 0 und 1 nun Kunst und Kultur, eben Musik entstehen lassen“, betont Kellner.