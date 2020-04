Am nächsten Sonntag, am Palmsonntag, würden wir für gewöhnlich in den Kirchen Palmbuschen segnen lassen. Wegen der Pandemie ist heuer alles anders. Doch Halt gebende Bräuche soll man nie ganz wegfallen lassen. Also binden wir einen Palmbuschen! Im Vorjahr konnte die „Krone“ beim Workshop des Landesmuseums, der Katholischen Aktion und des Katholischen Familienwerks gute Tipps zum Binden bekommen.