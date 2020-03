Tausende Touristen tummeln sich normalerweise zur Zeit der Marillenblüte in den Wachauer Gastgärten. Ein Umstand, der sich heuer durch die Corona-Krise völlig verändert hat. „Es ist wie Sonderurlaub in der eigenen Heimat. Wir bekommen die Blüte selten in der ersten Reihe mit“, bringt es Christian Thiery, Chef des Schlosshotels in Dürnstein, auf den Punkt. So schön aber die Blütezeit auch sein mag – über die millionenschweren Verluste der Hoteliers und Gastronomen vermag sie nicht hinwegzutäuschen. „An den zwei Wochen der Marillenblüte verdienen viele von uns einen ganzen Monatsumsatz. Gerade nach der Winterpause ist das so etwas wie der Saisonstart“, so der Experte.