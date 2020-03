Er hatte sich noch eine Bedenkzeit erbeten, doch jetzt steht für Valentin Blaschitz fest: „Ich bleibe beim Rücktritt am 31. März. Ich habe volles Vertrauen in meinen Nachfolger Markus Lakounigg. Er ist bestens eingearbeitet“, so der scheidende Stadtchef im „Krone“-Gespräch. Er nennt vor allem gesundheitliche Gründe für seine konsequente Entscheidung: „Ich gehöre mit 68 Jahren selbst zur Risikogruppe. Niemand weiß, wie lange die Pandemie dauert.“