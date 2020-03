Bitte warten! Heißt es für die drei steirischen Fußball-Zweitligisten. Und das, obwohl wichtige Entscheidungen bevorstehen: Beim GAK muss bis Juli ein neuer Vorstand gewählt werden. Im November hat ja Rene Ziesler das Amt als Obmann von Harry Rannegger übernommen. Das wird in Zeiten von Corona und dem Versammlungsverbot wohl eine große Hürde. Ebenso hat Neo-Trainer Gernot Plassnegger nur Vertrag bis Sommer, der sich lediglich beim Klassenerhalt automatisch verlängern würde. „Im Endeffekt sind wir abhängig, was die Regierung sagt. Dann kann man weiterdenken“, so Sportchef Alfred Gert. Ob weitergespielt wird, ist ja noch fraglich, doch für Gert wären Geisterspiele nicht wünschenswert. „Ein beträchtlicher Teil unseres Budget ist an Faneinnahmen geknüpft. Vor leeren Rängen zu spielen wäre dann doch schlimm für uns...“