„Derzeit testen beispielsweise schon die Pathologieinstitute und Ordinationen in Feldkirch (Vorarlberg), Horn und Mistelbach (beide Niederösterreich), Ried, Steyr, Vöcklabruck und Wels (alle Oberösterreich) sowie Zams (Tirol) täglich an die 2000 Patientenproben. An den Instituten habe man schätzungsweise an die 8000 derartige Tests durchgeführt“, hieß es seitens der Gesellschaft für Klinische Pathologie und Molekularpathologie.