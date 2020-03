Dyson-Ingenieure entwickelten neuartiges Beatmungsgerät

In Großbritannien hat die Regierung im Kampf gegen Covid-19 einen Verbündeten im Staubsauger-Giganten Dyson gefunden: Der hat mit Hunderten Ingenieuren binnen weniger Tage ein neues mobiles Beatmungsgerät entwickelt, das laut Dyson schnell und in großer Stückzahl hergestellt werden kann. Die britische Regierung hat Dyson bereits die Abnahme von 10.000 Stück zugesagt, Dyson will weitere 5000 an ausländische Spitäler spenden. Auch in Österreich gibt es Bestrebungen, die Eigenproduktion von Beatmungsgeräten hochzufahren.