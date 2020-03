Deutschland registriert rund 4000 neue Infektionen an einem Tag

In Spanien stieg unterdessen die Zahl der Toten auf 6528, ein Plus zum Vortag von 838, wie das spanische Gesundheitsministerium am Sontag mitteilte. Insgesamt gebe es 78.797 Infizierte, das seien 6549 mehr als am Vortag. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Infizierten in Deutschland um mindestens 4000 Fälle gestiegen. Das geht aus den Daten hervor, die das Robert Koch-Institut am Sonntagvormittag veröffentlichte (Stand Sonntag 0 Uhr). Demnach zählte es bislang insgesamt 52.547 Fälle - 63 pro 100.000 Einwohner. Das waren 3965 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt seien bislang 389 Infizierte gestorben. In Großbritannien sind inzwischen 1228 Menschen an der Krankheit Covid-19 gestorben.