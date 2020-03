Das Land Oberösterreich erklärte in einer Aussendung: „Aufgrund der Testungen von 227 Schülern und Lehrern hat sich das Lagebild in der Gemeinde geändert, die Risikobewertung fällt höher aus. Darum hat der Krisenstab entschieden, auch in Schwertberg - wie in Altenberg, Alberndorf, Luftenberg, St. Georgen an der Gusen, Katsdorf, Ried in der Riedmark, Mauthausen und Langenstein - verstärkt auf die geltenden Maßnahmen hinzuweisen und die Einhaltung zu kontrollieren.“