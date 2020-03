Der Montag verläuft meist dicht bewölkt und vor allem an der Alpennordseite und in Osttirol regnet oder schneit es, oft auch anhaltend. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen tiefen Lagen und knapp 800 Meter im Süden. Der Wind weht weiterhin mäßig bis lebhaft aus Nord. Die Frühtemperaturen betragen minus vier bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen nur noch zwei bis acht Grad.