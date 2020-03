Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem kleinen Dorf von 768 Einwohnern, Ihr Klub spielt in der sechsten Liga und Sie bekommen 300.000 Euro staatliche Subvention, um den Sportplatz zu erneuern. Und dann kommt der Coronavirus. Genau dies geschah in Ostungarn, beim Dorfklub Penyige. Und die Einwohner entschieden sich, mehr als Dreiviertel des Geldes an den Staat zurückzugeben. Für den Kampf gegen den Virus.