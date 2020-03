Wann das Heim-Training endet und die Fußball-Normalität wieder starten kann, weiß natürlich auch Jantscher nicht. „Man kann nur abwarten, wie sich alles entwickelt. Aber wenn‘s bei dieser Zahl an Ansteckungen bleibt, kann ich mir einen baldigen Start nur schwer vorstellen. Ich denke, es geht erst wieder los, wenn alles im Reinen ist. Fängt man zu früh an und wir Spieler stecken uns untereinander an und du musst erst wieder unterbrechen, was dann?“