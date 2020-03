Erwarteter Coronavirus-Höhepunkt zwischen Mitte April und Mitte Mai

Zudem deutete Katzian am Sonntag eine mögliche Verschiebung nicht nur der 1.-Mai-Feiern, sondern eventuell auch der Wien-Wahl im Herbst an. Angesprochen auf die Feiern erklärte Katzian, dass der erwartete Höhepunkt der Coronavirus-Infektionen in Österreich in den Zeitraum zwischen Mitte April und Mitte Mai falle. „Was in welcher Form gemacht wird“, wisse er aber nicht, erklärte er. Fakt ist jedenfalls: „Die Gewerkschaften in Deutschland haben bereits alle Mai-Veranstaltungen abgesagt“, so der ÖGB-Chef.