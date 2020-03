Österreich hat am Sonntag sein Nein zu Corona-Bonds bekräftigt. „Wir dürfen die Fehler vergangener Krisen nicht wiederholen, sonst droht nach Corona gleich die nächste Schuldenkrise“, betonte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Für die Unterstützung der am stärksten betroffenen Länder sei „genügend Geld da“, sagte Blümel. Man solle „die bestehenden Instrumente“ - also den Europäischen Rettungsschirm (ESM) - nutzen, „bevor wir neue Konstrukte aufbauen, die langfristige Auswirkungen auf die Stabilität des europäischen Wirtschaftsraums haben“. Italiens Ex-Premier Enrico Letta hatte Österreichs Haltung am Vortag als „verantwortungslos“ kritisiert.