Für die Gaming-Industrie, deren Spiele für Millionen Menschen in aller Welt derzeit eine willkommene Abwechslung in der Selbstisolation darstellen, ist die Kooperation mit der WHO ein wichtiges Zeichen der Anerkennung. Und auch für die WHO ist es ein ungewöhnlicher Schritt: Die Organisation hatte übermäßiges Computerspielen erst vor zwei Jahren in ihren Katalog psychischer Krankheiten aufgenommen - und sich in der Welt der Computerspiele damit nicht nur Freunde gemacht.