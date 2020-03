Täglich um acht Uhr öffnet das Screeningzentrum, das nun vom Baggersee in eine nahe Kfz-Werkstätte übersiedelt ist. Marcels Dienst startet, erste Patienten warten in ihren Autos. Gemeinsam mit einer Ärztin, diplomiertem Gesundheitspersonal, Feuerwehrleuten sowie Sicherheitskräften betreut der Rettungssanitäter diese Corona-Teststelle in Innsbruck. „Als ich gefragt wurde, ob ich mitarbeiten will, habe ich nicht lange gezögert“, so der junge Tiroler.