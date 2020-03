In Russlands Hauptstadt Moskau schnellt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in die Höhe. Mehr als 1000 Menschen hätten sich mit dem hoch ansteckenden Virus infiziert, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntag mit: „Die Situation im Zusammenhang mit der Ausbreitung hat ein neues Ausmaß erreicht.“