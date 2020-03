Der „Presse am Sonntag“ erzählte Mutter darüber hinaus, dass die Erkrankung bei ihr glücklicherweise ohne Komplikationen verlaufe - „es gibt also keinen Grund zur Sorge“. Ihre persönliche Situation habe sich „nicht wesentlich verändert“. Es sei „sinnvoll und vernünftig, dass wir uns für ein paar Wochen in unseren sozialen Kontakten so weit wie möglich einschränken“, appellierte die Musikerin. „Das ist die einzige Möglichkeit, die Verbreitung zu stoppen. Wir müssen alles daransetzen, die gesundheitlich schwächeren und älteren Menschen, die leider am meisten gefährdet sind, zu schützen und optimal zu versorgen.“