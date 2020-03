„Man schickte mich in einen Deutschkurs, aber selbst danach habe ich die anderen Kinder kaum verstanden - und sie mich nicht“, erinnert sich das Sprachentalent - er spricht neben Italienisch und Deutsch fließend Englisch, Spanisch und Französisch - an seine Kindheit. Später schien man ihn doch verstanden zu haben, denn als „Eidgenössischer Zoll-Deklarant“ wurde er zum Logistik-Spezialisten, vor allem in der ihm vertrauten Textil-Branche. Bei der Sportbekleidungsfirma „Spyder“ tauchte er erstmals in die Sport- und Jugendszene ein - und blieb dabei.Wohnzimmer der KidsWas erst ein Outlet war, wurde bald zum „Multibrand-Store“ und schließlich zu seinem aktuellen Geschäft „Pipeline“, mit dem er seiner Wahlheimat Bregenz Tribut zollt: „Der Name stammt von der Bregenzer Pipeline und nicht von einer Halfpipe - zu meinem Sortiment passt er aber sehr gut“, freut sich der Vater eines 15-jährigen Sohnes über die gelungene Namensgebung.