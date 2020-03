Die Masken konnten dank Spenden des Möbelkonzerns IKEA sowie des Arbeitersamariterbundes beschafft werden. Um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu unterbinden, würden die Praxen direkt beliefert. Denn so wird verhindert, dass sich Ärzte zu einer bestimmten Zeit gehäuft an einem Ort aufhalten. Was medizinische Handschuhe, Masken und Desinfektionsmittel betrifft, würden die Bestände in Österreich grundsätzlich noch ausreichen, sagte Szekeres. Doch je mehr die Anzahl an Corona-Infizierten steigt, „desto mehr brauchen wir. Uns läuft die Zeit davon“.