479 Erkrankte wieder gesund, 931 im Spital

Konkret waren am Sonntag um 9.30 Uhr nach Informationen aus dem Krisenstab 8552 Österreicher an Covid-19 erkrankt. 479 Erkrankte sind wieder gesund, 931 müssen im Krankenhaus behandelt werden - ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vortag. 187 Patienten in den Krankenhäusern benötigen intensivmedizinische Betreuung - das sind 11,3 Prozent mehr als am Samstag, von Freitag auf Samstag hatte die Steigerung 31,3 Prozent betragen. 86 Österreicher sind bislang an Covid-19 gestorben - ein Plus von 14,7 Prozent gegenüber Samstag.