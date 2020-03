Es ist nicht zu leugnen, dass wir unter dem weltweiten Stillstand leiden werden. Wie schon in der Vergangenheit, werden wir diese Schwierigkeiten gemeinsam meistern. Es ist tröstlich, dass man sich in Zeiten wie diesen auf Freunde verlassen kann. Die amerikanische Wirtschaftspolitik wird dazu beitragen, österreichische Arbeitsplätze zu sichern. Das ist unser Bestreben. Was in Österreich passiert, liegt mir sehr am Herzen. Ich setze mich dafür ein, dass Österreich auch weiterhin von der Freundschaft und der Unterstützung der USA profitieren kann.