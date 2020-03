Bei den per Videokonferenz abgehaltenen Medienterminen der Tiroler Behörden war zuletzt nur eine beschränkte Anzahl an Journalisten zugelassen. Wegen der technischen Möglichkeiten sei nur eine bestimmte Zahl an Schaltungen möglich, angeboten würden diese deshalb ausschließlich Tiroler Medien, so die Begründung des Landes.