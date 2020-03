„Derzeit geht gar nichts. Weder im Sand noch in der Halle“, sagt der 21-Jährige. Aus diesem Grund kehrte Reiter, der ansonsten als Teil der „Lindwurm-Squad“ mit seinem Wolfurter Partner Simon Baldauf und einigen anderen Beach-Volleyballern in Klagenfurt trainiert, in seine Dornbirner Heimat zurück. Dort versucht sich Reiter so gut wie möglich fit zu halten: „Leider habe ich kein Fitness-Studio zuhause, aber ich gehe laufen, bewege mich viel.“