Hebammen haben einen der intimsten Berufe. In der Corona-Krise müssen sie auf Distanz gehen. Nicht alle haben dafür Verständnis. „Wir machen alles, was möglich ist, per Videoberatung. Seit vergangener Woche kann man die über die ÖGK abrechnen“, erzählt Angelika Sams. Sie leitet das Hebammengremium Salzburg.