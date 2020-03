Zwei Projekte in Innsbruck

Erst zuletzt hatte es seitens der Med-Uni geheißen, dass derzeit in Innsbruck an zwei konkreten Forschungsprojekten in Sachen Corona gearbeitet wird. Zum einen geht es darum, herauszufinden, ob das Absetzen von Mitteln gegen Bluthochdruck bei älteren Patienten den Krankheitsverlauf der Infektion begünstigt. Zum anderen plant man den Einsatz eines körpereigenen Antiseptikums.