Die erste Woche ist überstanden, ein Viertel ist geschafft! Doch diese eine Woche fühlt sich an wie ein Monat und ich hätte nie gedacht, dass ich die Schule jemals so vermissen werde. Denn man kann einfach nichts tun, den Vormittag widme ich wie so oft der Schule. Doch so bleibt mir für den Nachmittag keine Beschäftigung und ich dümple den ganzen Tag so vor mir hin und ich warte nur auf den Abend, bis endlich wieder ein Tag geschafft ist. Ein Tag näher an der Normalität. Doch ich beginne mich zu fragen, ob wir nach den Osterferien überhaupt wieder zur Normalität zurückkehren können oder nicht. Ich hoffe einfach inständig, dass wir nach Ostern alle wieder in die Schule und zu unseren Freunden gehen können. (Jakob 6b)