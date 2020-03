Die Tatsache, dass die Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 verschoben werden musste, kam Böhler gar nicht so ungelegen. „Nach den Verletzungen im letzten Jahr, wäre die Quali zwar möglich gewesen“, weiß der Modellathlet, „allerdings wäre die Zahl der Quali-Turniere immer geringer geworden. So habe ich noch etwas mehr Zeit, auch wenn ich richtiggehend auf die Kämpfe brenne.“