15.15 Uhr: 6851 von bisher 8363 steirischen Härtefallfonds-Anträgen sind bereits abgeschlossen. Seit Freitag, 17 Uhr, können über wko.at/haertefall-fonds Anträge zur Überbrückung finanzieller Notlagen aufgrund der Coronakrise eingereicht werden. Ein Fonds, den die Bundesregierung speziell für EPU, Kleinstunternehmer sowie freie Dienstnehmer und freie Berufe eingerichtet hat und der in einem Ausmaß von einer Milliarde Euro über die Wirtschaftskammern abgewickelt wird. Mit Stand heute, 10 Uhr, wurden in der Steiermark 8363 Anträge eingereicht. „6851 davon sind bereits bearbeitet und zur Auszahlung freigegeben, das entspricht einer Quote von über 80 Prozent“, berichten WKO Steiermark Präsident Josef Herk und Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. „Allein in der Steiermark arbeiten 176 Kollegen ein weiteres Wochenende durch, damit die Hilfe rasch und unbürokratisch bei den Betroffenen ankommt“, heben Herk und Dernoscheg hervor. Wie die Praxis der vergangenen zwei Tage gezeigt hat, weise der Fonds aber auch noch Lücken auf. Herk und Dernoscheg sprechen sich darum für eine Ausweitung des Härtefallfonds für folgende Bezugsgruppen aus: Jungunternehmer und Start-ups, die nach der bisherigen Fallfrist 31.12.2020 gegründet haben, Selbstständige, deren Einkommen aufgrund von Investitionen oder Abschreibungen die bisher erforderliche Grenze von 5.527,92 Euro p.a. (Pflichtversicherung in der Krankenversicherung) nicht erreicht hat oder Personen, die weitere, allerdings geringe monatliche Einkünfte haben, zum Beispiel aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit. Bundesweit wurden bis jetzt 50.986 Anträge eingereicht, von denen bereits 40.538 bearbeitet wurden. Und dieser Anteil wird weiter steigen, denn auch heute werden in der Steiermark Anträge bis 16 Uhr bearbeitet. Alle Informationen dazu: wko.at/haertefall-fonds