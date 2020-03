Die Coronavirus-Pandemie brachte den europäischen Spitzenfußball zum Stillstand. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Titelverteidiger Liverpool und Atletico Madrid an der Anfield Road am 11. März war eine der letzten Partien, die vor vollen Rängen ausgetragen wurde. Für „Reds“-Coach Jürgen Klopp eine „kriminelle Tat“.