Zu viel, zu wenig, zu hart, zu lasch, zu taktisch, zu inhaltslos, zu monoton. Oft schon sind Trainer für ihre Art, trainieren zu lassen, kritisiert worden. Noch nie zuvor aber sind Trainingsinhalte offiziell zu einem Politikum geworden - doch genau das ist nun bei Oliver Glasner der Fall. Weil Wolfsburg seit Montag in Kleingruppen trainiert. Was in Niedersachsen trotz Pandemie erlaubt ist. Jedoch nicht in anderen deutschen Bundesländern.