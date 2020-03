Wie die Polizei Sonntagfrüh bestätigte, ist am Samstagabend in Maria Taferl in Niederösterreich eine 50-Jährige mit einem Gewehr angeschossen worden. Dringend tatverdächtig ist ihr 61 Jahre alter Ehemann, der festgenommen wurde und sich mittlerweile geständig zeigt. Das Opfer liegt mit Verletzungen im Universitätsklinikum St. Pölten, Lebensgefahr bestand keine.