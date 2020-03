Auch weitere Todesfälle mussten registriert werden, 97 Personen sind österreichweit bislang an den Folgen der Erkrankung gestorben. Stand 22 Uhr verteilten sich diese wie folgt nach Bundesländern: drei im Burgenland, zwei in Kärnten, 19 in Niederösterreich, sieben in Oberösterreich, sieben in Salzburg, 24 in der Steiermark, 13 in Tirol, einer in Vorarlberg und 21 in Wien. 479 Menschen haben sich mittlerweile erholt und gelten als genesen.