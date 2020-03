Stillstand - ist natürlich auch bei Sturm trotz Corona kein Thema. Das Scouting wird so gut es geht vorangetrieben - wie Andi Schicker berichtet. Zwischendurch zieht’s den Chefscout zwar auf die obersteirischen Almen zum Entspannen. Ansonsten hockt der 33-Jährige, der ja bei einem möglichen Rückzug von Günter Kreissl als heißer Sportchef-Kandidat in Graz-Messendorf gilt, bei der Videoanalyse und plant mit am schwarz-weißen Kader.