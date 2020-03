Für sechs Minister im Einsatz

Oberst Ingo Gstrein ist Absolvent des 18. Generalstabslehrganges an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Danach war der Magister der Sozial- und Rechtswissenschaften in leitender Funktion an der Landesverteidigungsakademie und im Verteidigungsministerium sowie als Stabschef der Gebirgsjäger in Absam tätig.