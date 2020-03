Unklar, wie es weitergehen soll

Für viele Touristiker ist aber unklar, wie es weitergehen soll. Seit 15. März steht der Tourismus quasi still. Hotelier Markus Ronacher aus Bad Kleinkirchheim hofft, dass „die Pause nicht so lange dauern wird wie viele fürchten.“ 160 Mitarbeiter sind in den Hotels „Ronnacher“ und „Post“ betroffen. In Velden hofft Jakob Wrann, seine Betriebe am 15. Juni wieder aufsperren zu dürfen: „Der Mai war gut gebucht, doch den können wir abschreiben.“