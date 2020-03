Der 25-jährige Belgier nahm, wie Weltmeister Wright, am 15. März noch am Players Championship in Barnsley teil. Danach ging es aber Schlag auf Schlag. Die Darts-Turniere wurden ausgesetzt, die belgische Regierung schloss am 20. März die Grenzen für sogenannte nicht essenzielle Flüge. In diese Kategorie gehörte auch der Flug von Van Den Bergh, dem eine Rückkehr nach Belgien versagt blieb. So blieb er in England, genauer gesagt in Mendham (Suffolk), wo der Schotte Peter Wright mit seiner Ehefrau Joanne wohnt.