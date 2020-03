Der Kampf um jeden Auftrag

„Ab dem Wochenende sind die ersten Großlieferungen zugesagt, etwa Masken, Schutzanzüge und Handschuhe. Aber es ist derzeit ein Kämpfen um jeden einzelnen Auftrag“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Am Samstagabend erwartete man eine Lieferung von zehn Millionen Handschuhen aus Malaysia in Wien. Auch hier gab es Probleme. Erst durch den Einsatz von Botschafter Michael Postl in Kuala Lumpur konnte die Ware auf den Weg gebracht werden.