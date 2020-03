In der NHL ist ein vierter Spieler auf Covid-19 getestet worden, zum zweiten Mal hat es einen Spieler der Colorado Avalanche erwischt. Die anderen zwei Profis stehen bei den Ottawa Senators unter Vertrag. Colorado hat am 8. März in San Jose gespielt, einen Tag nachdem dort auch die Ottawa Senators gastierten. Beide Teams waren in der gleichen Mannschaftskabine untergebracht.