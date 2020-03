„Wir wollen in der kommenden Zeit verstärkt gerade denjenigen Hilfestellung bieten, die durch Corona wirtschaftlich stark betroffen sind, und sie bei Antragstellungen unterstützen“, sagt FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Daher werde der Regelbetrieb am Montag, nach zwei Wochen im Homeoffice, wieder aufgenommen. Viele Bürger hätten sich an die Partei gewandt und um Hilfe im Bürokratie-Dschungel gebeten. Parteienverkehr wird es aber keinen geben und auch die Sicherheitsabstände in den Büroräumlichkeiten sollen eingehalten werden.