Bayern Münchens Coach Hansi Flick will es wissen. Der Ex-DFB-Co-Trainer von Joachim Löw pokert hoch. Er will ein Vetorecht bei den Transfers. Diesem könnte die geplante Verpflichtung von Manchester Citys Leroy Sane zum Opfer fallen. Was wiederum Sportdirektor Hasan Salihamidzic sehr missfallen würde. In der Zwischenzeit mutierte der Coach des Rekordmeisters zum Cyber-Trainer. Via Internet hielt er ein anstrengendes Training bei den Spielern zu Hause. Und präsentierte sogar einen Überraschungsgast. Alles weitere sehen Sie hier im Video.