Partnerin alarmiert die EInsatzkräfte

Als er sich am Umkehrpunkt abseilen wollte, stürzte der junge Mann 25 Meter in die Tiefe, blieb schwerverletzt liegen. Seine geschockte Partnerin alarmierte sofort die Einsatzkräfte. 13 Bergretter rückten zur Unfallstelle aus, so Manfred Zopf von der Bergrettung Bad Ischl.