Trotz weltweiter Einschränkungen durch das Coronavirus hat am Samstag - beginnend in Neuseeland, Fidschi und Australien - die weltweite Klimaschutz-Aktion „Earth Hour“ stattgefunden. In zahlreichen großen Städten gingen zum Zeichen für das Klima an berühmten Bauwerken und in Wohnungen für eine Stunde die Lichter aus. Mit der „Earth Hour“ will die Umweltschutzorganisation WWF ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Alle öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen der Aktion waren aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.